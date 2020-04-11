شكرا لقرائتكم خبر عن «المحامين»: صرف منحة استثنائية لأسرة محامي الأقصر المتوفي بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نقابة المحامين، اليوم السبت، برئاسة رجائي عطية، نقيب المحامين، صرف منحة مالية استثنائية لأسرة المرحوم أحمد النوبي، المحامي بالأقصر، لوفاته المفاجئة، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، على أن تخصم من المعاش المستحق.

وأكد نقيب المحامين، أن ذلك يأتي في إطار حرص النقابة على دعم أسر المحامين في ظل الظروف الراهنة، متقدما بخالص تعازيه لأسرة الزميل وجميع المحامين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.