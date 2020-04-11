شكرا لقرائتكم خبر عن يعمل في 3 أماكن.. ظهور حالة إيجابية بـ«كورونا» لبائع بسوق «ستوتة» في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت محافظة بورسعيد، بيانًا، السبت، ذكرت فيه أن نتائج التحاليل التي أجريت، أمس الجمعة، لحالات الاشتباه بالمحافظة أثبتت وجود حالة إيجابية لبائع يعمل على فرشة (بائع متجول) بسوق ستوتة (أحد الأسواق الشعبية بحي العرب) ويعمل أيضًا على نصبة شاي في نفس السوق، كما يعمل في محل حلويات، مما يؤكد خطورة المخالطة في هذه الأماكن.

وقامت حملة مكبرة، بقيادة اللواء محمد عامر، المستشار الفني لمحافظة بورسعيد، وعادل عبدالفتاح رئيس حي العرب، وقسم شرطة المرافق، اليوم السبت، بإزالة سوق «ستوتة» العشوائي بحى العرب، وكافة الإشغالات التي تسبب الازدحام والتكدس بنطاق المنطقة.

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يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لإزالة الأسواق العشوائية وإقامة أسواق حضارية، كما يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وناشد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أصحاب المحال المغلقة التي قامت بتغيير نشاطها إلى نشاط تخزيني بفتح محلاتهم لبيع الخضروات والفاكهة والمهن الحرفية، حيث من غير المسموح بعد الآن وجود أي أسواق عشوائية في أي منطقة من أحياء المحافظة المختلفة والتي تمثل أخطر البؤر لانتشار فيروس كورونا، وقرر المحافظ إزالة باقي الأسواق العشوائية تباعا وفورا.

ووجه «الغضبان»، رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أصحاب المحلات المغلقة والتي تقوم بنشاط تخزيني، مناشدا المواطنين مرة أخرى بعدم التكالب أو الازدحام لشراء وتخزين السلع والتي تتوافر بشكل طبيعي بالمحافظة علاوة على وجود احتياطي استراتيجي لكافة السلع التموينية والغذائية.

وحذر المحافظ بأنه لن يتم السماح بوجود أي تعديات على أملاك الدولة والشارع والاضرار بسلامة المواطنين ومن بينها وضعية الأسواق العشوائية وسيتم التعامل مع مختلف التعديات بكل حزم طبقًاً للقانون.