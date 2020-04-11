شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: نتابع تكليفات الرئيس بالتأكد من تنفيذ المصانع إجراءات الوقاية واستمرار الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ختام جولته، السبت، وقبل مغادرة المنطقة الحرة العامة بمدينة الإسماعيلية، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تلفزيونية، أكد خلالها على أهمية زيارته للمصانع التي تعمل في محافظتي الشرقية والإسماعيلية في المناطق الاستثمارية والحرة، مُشيرًا إلى أن الهدف من الزيارة يتمثل في متابعة تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ المصانع لكافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في المصانع، وكذا استمرار عجلة العمل والإنتاج.

وأكد رئيس الوزراء أن زيارته للمصانع تُعد رسالة لكل المواطنين على أن الدولة يجب أن تستمر في العمل بأقصي قدراتها، وضرورة قيام أصحاب الأعمال باتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين، واستمرار عجلة نمو الاقتصاد المصري بما يضمن استقرار واستدامة النمو في مصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه أكد مع أصحاب الأعمال خلال لقائه معهم على ضرورة حماية العمالة وخاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة، سواء ذات الفئات العمرية الكبيرة أو ذات ظروف صحية معينة، وذلك من خلال التخفيف عنهم أو حصولهم على أجازات مدفوعة الأجر، مؤكدًا على ضرورة عدم تأثر حجم الأعمال واستمرارها، قائلاً في هذا الصدد: «استمرار المسارين معًا بنفس القوة، الإنتاج والعمل يستمر، ولكن في نفس الوقت كل الإجراءات الإحترازية والصحية نلتزم بها، وبإذن الله تمر مصر على خير من هذه الأزمة»، مختتمًا تصريحاته بأنه حتى هذه اللحظة السيناريو الحالي يمشي وفقًا للخطط التي تم إعدادها والمعدلات المتوقعة.