شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة والصناعة ورئيس «العربية للتصنيع» يبحثان تعزيز التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، السبت، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والتي قامت بزيارة للهيئة، على رأس وفد من قيادات الوزارة.

تأتي هذه الزيارة، في إطار تنفيذ خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من جميع الطاقات التصنيعية المتاحة بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعزيز الاعتماد على الصناعة الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلي، الأمر الذي يسهم في تنفيذ خطة الدولة نحو احلال الواردات وتخفيض العجز في الميزان التجاري لمصر.

تناولت المباحثات استعراض القدرات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع وما تتمتع به من خبرات في مجالات الصناعة المختلفة، ومنها قطاع الطاقة المتجددة والتجهيزات والأجهزة الطبية ومعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي والصناعي والطلمبات والإلكترونيات والتحول الرقمي والبرمجيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتصنيع مهمات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، فضلا عن توطين صناعة وسائل النقل صديقة البيئة والسيارات الكهربائية ومجالات التصنيع المتعددة.

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وأكدت نيفين جامع حرص الوزارة على الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية الهائلة والمتطورة بالهيئة العربية للتصنيع، والتي تعد إحدى أهم القلاع الصناعية في مصر، حيث تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنها من لعب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج، مشيرة إلى سعي الوزارة لتعزيز الجهود والشراكة مع العربية للتصنيع للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات والمستلزمات والأجهزة الطبية، خاصة في ظل الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأشادت وزيرة التجارة والصناعة بخطط الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية وتوطين صناعة السيارات الكهربائية صديقة للبيئة والسكك الحديدية ومنظومة المخلفات الصلبة الحديثة، مُؤكدة أن الهيئة شريك رئيسي في تنفيذ الخطة القومية للتصنيع المحلي والمساهمة في تحقيق إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية وتنمية الصادرات.

من جانبه، أستعرض الفريق عبدالمنعم التراس، رؤية الهيئة العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي وآليات تعزيز التعاون مع المؤسسات الصناعية بالدولة في مجالات الصناعة المختلفة وتدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الحديثة، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون المشترك مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وخفض الواردات طبقا للمواصفات والمعايير العالمية.

وأضاف أن العربية للتصنيع تضع جميع إمكانياتها لتدبير وتصنيع جميع إحتياجات الدولة والمؤسسات الصناعية لتخطي هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم والآثار السلبية بسبب الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما لفت «التراس» إلى التعاون الوثيق مع جميع المراكز البحثية والجامعات لزيادة نسب المكون المحلي واهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبري الشركات العالمية، موضحًا أن العربية للتصنيع وضعت التصدير ودعم التصنيع بدول القارة الأفريقية على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية، وهو الأمر الذي يتطلب تعاون وتكامل وثيق مع وزارة التجارة والصناعة، التي أعدت رؤية شاملة لزيادة التواجد المصري في دول القارة.