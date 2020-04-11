شكرا لقرائتكم خبر عن في أول أيام «أهلا رمضان».. «التموين» تشطب 65 منفذًا لعدم التزامهم بالخصومات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المنافذ التي لم تلتزم بالخصومات المعلن عنها ضمن معرض «أهلا رمضان»، بلغت في اليوم الأول 65 منفذا، تم ضبطهم من خلال عمليات الرقابة والمتابعة اليومية من جانب الوزارة.

وأضاف «حسام الدين»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه تم شطب تلك المنافذ واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بموجب القرار رقم 330 والذي تحصل العقوبات في حدها الأقصى إلى الحبس 5 سنوات، وتحويل المخالفين إلى نيابة آمن الدولة طوارئ، مشيرا أنه تم التشديد على المعارض المشاركة على ضرورة وضع علامة بأسعار المنتجات بعد الخصم.

Advertisements

وأشار إلى أن معرض «أهلا رمضان»، يشارك فيه عدد كبير من السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، وذلك اعتباراً من الجمعة الماضية ولمدة شهر حتى ١٠ مايو ٢٠٢٠، في إطار الإعداد لشهر رمضان الكريم.

وأكد مساعد الوزير، أن عدد منافذ ومعارض «اهلا رمضان» هذا العام تصل إلى ١٨٠٠ منفذ بزيادة كبيرة في عددها عن العام الماضي ومنها على سبيل المثال ٦٠ منفذا للشركة المصرية لتجارة الجملة، و٥٠ منفذ للشركة العامة لتجارة الجملة، بالإضافة إلى كافة السلاسل التجارية الأخرى، كما تم تصميم موقع إلكتروني بوزارة التموين خاص بـ«اهلا رمضان» يحتوي على كافة عناوين منافذ :«أهلا رمضان» ومن المتوقع أن يتم إطلاقه مطلع الاسبوع المقبل.

ويقام «أهلا رمضان» تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذلك الاتحاد العام للغرف التجارية، وبما يمثله من مصنعين وتجار ومنتجين وأصحاب السلاسل التجارية، الذين ساهموا مع الدولة في المحافظة على ثبات واستقرار الأسعار.