شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: 22 موقع تخزين بطاقة 230 ألف طن لاستقبال محصول القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على إعداد خطة محكمة لموسم توريد القمح بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة، لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة والتي تم تشكيلها برئاسة مدير عام التموين.

وأشار محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية، السبت، إلى أن أعمال اللجنة سشتهد متابعة من غرفة عمليات المحافظة، والتي ستقوم بإعداد تقرير متابعة يتم عرضه عليه يوميًا، لافتًا إلى أن هذه اللجنة تتولى عملية الإشراف ومتابعة استلام وتوريد محصول القمح وحتى نهاية أعمال التوريد، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام بكل موقع تخزيني مع إعداد التقارير والبيانات اليومية وموافاة الجهات الرقابية.

وتابع: «بلغت مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح في المحافظة، 130 ألف فدان، والمستهدف توريده 200 الف طن، ويتوافر بالمحافظة 22 مواقعا تخزينيًا بإجمالي طاقة استيعابية 230 ألف طن».

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وأشاد المحافظ بمستوى الجاهزية والنظم الحديثة بالصوامع التي جعلت من محافظة بني سويف مركزًا لتخزين الأقماح، سواء المحلية أو المستوردة، مؤكدًا على أن بني سويف حظيت باهتمام من القيادة السياسية كإحدى محافظات الصعيد التي تشهد حزمة من المشروعات التنموية والخدمية، حيث كان لبني سويف نصيب كبير من المشروعات القومية العملاقة في قطاعات الصحة والكهرباء والتكنولوجيا والزراعة والخدمات الجماهيرية والطرق وغيرها.

من جانبه، أشار المهندس وصفي ميخائيل، وكيل وزارة التموين، إلى أن المحافظة استعدات لموسم توريد القمح مبكرًا، خاصة سرعة دفع المستحقات للفلاحين بالأسعار التي قررتها الوزارة، وهي على النحو التالي: 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

وأضاف: «أن الوزارة حددت أن يبدأ موسم توريد القمح المحلي اعتبارًا من 15 ابريل الجاري ولمدة 3 أشهر حتى 15يوليو 2020، على أن تكون مواعيد عمل لجان استلام الأقماح من 8 صباحًا حتى 8 مساءً، وفي شهر رمضان من 9 صباحًا حتى 4 عصرًا، ومن بعد الإفطار حتى 11 مساءً طوال شهر رمضان».

من جهته، قال المهندس مصطفى راشد، مدير عام الزراعة، إن اللجنة بدأت تجهيز المواقع التي تشمل صوامع وشون أسمنتية، والشون الترابية سيتم الاستعانة بها كنقاط تجميع، وتم تجهيز لجان استلام القمح ومتابعة الاشتراطات والضوابط التموينية الخاصة بعملية الاستلام، مع متابعة رصد أية معوقات وحلها على الفور، خاصة فيما يتعلق بحصول المزارعين على مستحقاتهم المالية دون تأخير، للخروج بموسم التوريد بالشكل المطلوب ووفق الخطة التي أعدتها المحافظة.