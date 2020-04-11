شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد منطقة الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة تفقدية، السبت، لمدينة العلمين الجديدة، لزيارة المشروعات المختلفة بالمدينة، ومنها، الأبراج الشاطئية، والمنطقة الترفيهية، والحى اللاتيني، والمدينة التراثية، وكبارى البواغيز، وغيرها.

وبدأ الجزار، جولته بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد منطقة الأبراج الشاطئية، حيث يجري تنفيذ 15 برجًا، بارتفاعات تصل إلى 42 دور، بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات للواجهات، كما تم البدء في تنفيذ 3 أبراج أخرى، ضمن المرحلة الثانية، والتي تضم 10 أبراج شاطئية.

واطمأن الدكتور عاصم الجزار، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات لضمان سلامة وصحة العاملين بالمشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، سواء في مواقع العمل، أو المكاتب، أو أماكن مبيت وإقامة العمال، واستمرار العمل في مختلف المواقع، مؤكدًا أنه سيتم الاستعانة بشركات مياه الشرب لتعقيم وتطهير المواقع بشكل دوري، والتنسيق مع شركات المقاولات لتوفير الكمامات والقفازات وغيرها من أدوات الحماية والوقاية للعاملين.

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كما تفقد وزير الإسكان ومرافقوه، كباري البواغيز الجاري تنفيذها، ومنطقة البحيرات الشاطئية، حيث يجرى تنفيذ أعمال تكريك البحيرات، وفتح البواغيز، كما تجول الوزير بالمنطقة الترفيهية، والتي تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجًا يسع 3 آلاف سيارة، وفندقا صغيرا وعددًا من المحال.

وعقب تفقده للأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتفقد منطقة الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أن منطقة الداون تاون، يجري بها الانتهاء من تشطيب عدد من العمارات، من إجمالي 40 عمارة يتم تنفيذها، تضم 1320 وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات تتراوح بين 90 مترًا مسطحًا بخلاف الحديقة، و300 متر مسطح لوحدات Tawin House بالروف.​

وأوضح المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أنه تم وضع بوابة للتعقيم قبل دخول جهاز المدينة لتعقيم الداخلين إلى مبنى الجهاز، بجانب استخدام أجهزة الكشف عن درجة الحرارة، والتي يتم استخدامها بجميع مواقع العمل.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان يتفقد منطقة الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان يتفقد منطقة الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان يتفقد منطقة الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان يتفقد منطقة الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان يتفقد منطقة الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان يتفقد منطقة الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان يتفقد منطقة الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان يتفقد منطقة الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة