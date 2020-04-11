شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مصر في جنيف تشارك في ندوة حول تداعيات كورونا على الدول الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، في ندوة عبر الإنترنت حول التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا على القارة الأفريقية وكيفية احتوائها، وذلك بمشاركة سكرتير عام الانكتاد، ونائب مدير عام منظمة التجارة العالمية، والمديرة التنفيذية بالإنابة لمركز التجارة العالمي، والمدير التنفيذي لمركز الجنوب في جنيف، بالإضافة إلى عدد كبير من السفراء وخبراء الدول الأفريقية الأعضاء بالمنظمة.

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وتناولت مداخلة السفير علاء يوسف، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، خلال الندوة، الإجراءات التي يمكن للدول الأفريقية اتخاذها في هذه المرحلة للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، ومنها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، والمُضي قدمًا في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي من شأنها تعزيز التجارة البينية وتخفيف حدة التداعيات الاقتصادية للأزمة على الدول الأفريقية.

وأشار السفير علاء يوسف كذلك إلى ضرورة النظر في إعفاء الدول الأفريقية من دفع فوائد ديونها، سواء في الإطار متعدد الأطراف أو على المستوى الثنائي بهدف توفير السيولة وحيز السياسات المالية اللازمين لتعاطي حكومات الدول الأفريقية مع تداعيات الأزمة.

وتطرقت الندوة أيضًا إلى موضوعات تبرز أهميتها في ضوء الأزمة الراهنة، ومنها ما يُعرف بـ«اقتصاديات الملكية الفكرية»، بالإضافة إلى مناقشة سبل تنسيق الجهود الدولية لدعم الدول الأكثر تضررًا بالجائحة، وتحديث القاعدة الصناعية لهذه الدول لتنمية اقتصاداتها مستقبلاً.