شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان معدلات تنفيذ محور سمالوط الحر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، يرافقه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، معدلات تنفيذ محـور سمالـوط الحر على النيل، في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية التي تنفذها وزارة النقل في صعيد مصر.

وتفقد وزير النقل والمحافظ موقع تنفيذ أعمال تطوير المرحلة الأولى من طريق «القاهرة – أسوان» الصحراوي الغربي، وهي المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم، وحيث يدخل المشروع ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق.

Advertisements

وشدد وزير النقل خلال تفقده للمشروع على ضرورة زيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من حيث التعقيم والتطهير المستمر لمواقع العمل والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحًا وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري وضرورة الالتزام بتوزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين بمواقع العمل، والتأكيد على ارتدائها والمتابعة المستمرة، ووضع المطهرات في أماكن تجمع العاملين والفنيين ومكاتب المهندسين ومديري المشروعات ودورات المياه، وتوزيع المطهرات الشخصية والكحول والمنظفات لكل عامل على نفقة الشركات، وصرف مهمات الوقاية والأمن الصناعي للعمال على نفقة الشركات، وتعقيم وتطهير كافة المعدات وأدوات العمل المستخدمة وأماكن الإقامة بكافة مشتملاتها بصفة دورية، وكذلك تطهير وتعقيم أتوبيسات نقل الركاب وزيادة عدد رحلات نقل الركاب مع تقليل العدد الذي يتم نقله في كل رحلة، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية خاصة مع مساهمتها الايجابية في الاقتصاد القومي وإحداث التنمية الشاملة.

من جانبه، أكد محافظ المنيا أن محور سمالوط سيساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق «القاهرة- أسيوط» الصحراوي الغربي، عابرًا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي «القاهرة – أسوان» شمال مدينة سمالوط، من خلال ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل، لافتًا إلى أن الطريق الصحراوي الغربي سيساهم في تسهيل حركة التنقل والتجارة بين محافظات الصعيد.

وأضاف المحافظ أن محور سمالوط، هو المحور الثالث بعد محوري بني مزار وملوي، ويهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في المحافظة، وإنشاء المحور ذو أهمية استراتيجية، حيث سيسهم في تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالسرارية شرق النيل، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على أرض المحافظة.

وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان معدلات تنفيذ محـور سمالـوط الحر والطريق الصحراوي الغربي

وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان معدلات تنفيذ محـور سمالـوط الحر والطريق الصحراوي الغربي

وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان معدلات تنفيذ محـور سمالـوط الحر والطريق الصحراوي الغربي

وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان معدلات تنفيذ محـور سمالـوط الحر والطريق الصحراوي الغربي