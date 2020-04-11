شكرا لقرائتكم خبر عن جرد محطات الوقود بشمال سيناء والبيع بالأسعار الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء عن جرد المخزون في محطات الوقود على مستوى المحافظة، بعد تخفيض سعر الوقود بقيمة 25 قرشًا لبنزين 80، 92، 95، حيث تفقد فتحي راشد، وكيل وزارة التموين، عددًا من محطات الوقود بالعريش.

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وأكد راشد، أنه بدأ تفعيل السعر الجديد من الساعة الثامنة صباحًا وذلك بعد انتهاء عمليات الجرد وتسجيل الأرصدة بجميع المحطات، مشيرا إلى أن جميع محطات الوقود في نطاق المحافظة التزمت بالأسعار الجديدة.

ولفت إلى أن انخفاض أسعار الوقود سيظهر تأثيره على أسعار السلع الأخرى والأسواق، ويقلل من تكلفة نقل البضائع ما يؤدي إلى خفض أسعارها، حيث تنفذ المديرية حملات مستمرة في مختلف الأسواق لمراقبة الأسعار بصورة يومية.

أوضح وكيل وزارة التموين أن هناك انخفاضا في أسعار بعض الخضراوات والفاكهة ومنها سعر كيلو الطماطم يباع بـ4 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بـ4 جنيهات، وسعر كيلو البصل بـ 5 جنيهات، وسعر كيلو الباذنجان بـ6 جنيهات، سعر كيلو البرتقال بـ 6.5 جنيهات والفراولة بـ7 جنيهات.