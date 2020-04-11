شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتابع تنفيذ الأعمال والمشروعات الجارية في سيوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف الجهود لمتابعة الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها ميدانيًا بنطاق المراكز والمدن. وقام اللواء وفائي الحصيوي، رئيس مجلس مدينة سيوة، بتفقد أعمال الطرق والأرصفة والبلدورات، بشارع مجلس مدينة سيوة وصولاً لقسم شرطة سيوة ومرورًا بالشارع الرئيسي المؤدي لمدخل المدينة بالكيلو ٧، كما وجه بسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال وتنظيم منحنيات الشوارع الرئيسية ومداخل الشوارع الفرعية، كما سيتم نقل مكان النصب التذكاري من أمام المستشفى العسكري لميدان محطة أتوبيس غرب الدلتا، وتم إزالة التعديات على جانبي الطريق حتى مدخل المدينة، وذلك حرصًا على ظهور الطرق والأرصفة بالمظهر الحضاري واللائق كا يخدم المواطنين.

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