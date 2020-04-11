شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يأكل مرضى كورونا في مصر؟ متعافية تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت «شيرين ع»، إحدى المتعافيات من فيروس كورونا، والتي خرجت من مستشفى الحجر الصحى بقها، عن النظام الغذائي داخل المستشفى للمرضى، حيث قالت إن «كل مريض يحصل يوميًا على فيتامين C-1000 وفيتامين E (هـ)».

وأضافت «شيرين»، أنه من الساعة 10 إلى 11 صباحًا يسمح بالجلوس في أشعة الشمس لمدة من 15 إلى 20 دقيقة، ويحصل المريض على وجبة البيض مرة واحدة في اليوم، كما يحصل على قسط من الراحة والنوم لمدة من 7 إلى 8 ساعات كحد أدنى مع الحصول 1.5 لتر من الماء في اليوم.

وذكرت أن كل الوجبات يجب أن تكون دافئة وليست باردة، مشيرة إلى أنها علمت خلال تواجدها بالمستشفى أن الرقم الهيدروجيني للفيروس التاجي «الكورونا» يختلف من 5.5 إلى 8.5 و«لذلك كل ما يتعين علينا القيام به للقضاء على الفيروس هو استهلاك المزيد من الأطعمة القلوية فوق مستوى الحموضة في الفيروس مثل الليمون الأخضر والليمون الأصفر والأفوكادو 15.6 والمانجو والأناناس والبرتقال».