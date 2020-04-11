تقرير بالفيديو يفضح تورط قطر فى شراء مونديال 2022 بالرشاوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت، عن أدلة دامغة تؤكد تورط قطر، ونظام تميم عن دفع الرشاوى لمونديال 2022، وهى التهم التى وجهتها وزارة العدل الأمريكية إلى مسئولين سابقين، في الفيفا بتلقي رشاوى من أجل حصول الدوحة على بث البطولات الرياضية، واستضافة كأس العالم 2022.
وأضاف التقرير أن الاتهام الأمريكي هذه المرة يأتي ضمن العديد من الشكاوى المقدمة ضد الدوحة المتورطة في دفع العديد من الرشاوى ، واتهمت المحكمة الأمريكية 3 من رؤساء اتحاد كروية حصلوا على رشاوى مقابل منح أصواتهم إلى قطر لتنظيم المونديال 2022 ، وحصل كل منهم على مليون دولار.
في تقرير كشفته صحيفة ديلي تليجراف، للكاتب الصحفي البريطاني بول هايوارد، عن ضرورة توقيع عقوبات على قطر على خلفية الاتهامات الأخيرة الموجهة لها في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تقديم رشاوى للفيفا من أجل الحصول على حق تنظيم كأس العالم 2022.
وأشار التقرير إلى أنه يجب محاسبة قطر لإثبات أن الفساد في الفيفا غير مثمر، موضحاً أن المحاكمة الأمريكية قد تسفر على توقيع عقوبات على أعضاء اللجنة التنفيذية فى الفيفا ولكن ماذا عن الدول التي قدمت رشاوى.
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