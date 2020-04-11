القادم أسوأ.. موجة عاطلين عالمية ومجاعات عابرة للحدود بسبب كورونا "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضرار هائلة وأزمات كبرى ترتبت على تفشى وباء كورونا العالمى، فإلى جانب وفاة عشرات الآلاف وإصابة 1.5 مليون شخص بالفيروس القاتل، حلت كوارث اقتصادية ببعض دول وانهارت بعض الصناعات وتوقفت الحياة. ويبقى خطر الفقر والجوع واحدا من أشد الأخطار المترتبة على هذه الجائحة التى اجتاحت العالم، اعرف التفاصيل من خلال الفيديو التالى.. Advertisements

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