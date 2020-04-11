شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: السيناريو الحالي لكورونا يمشي وفقاً للخطط التي تم إعدادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ختام جولته اليوم السبت، وقبل مغادرة المنطقة الحرة العامة بمدينة الإسماعيلية، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تلفزيونية، أكد خلالها على أهمية زيارته للمصانع التي تعمل في محافظتي الشرقية والإسماعيلية في المناطق الاستثمارية والحرة.

وقال رئيس الوزراء فى تصريحاته، أنه حتي هذه اللحظة السيناريو الحالي لفيروس كورونا يمشي وفقاً للخطط التي تم إعدادها والمعدلات المتوقعة.

وزار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المنطقة الحرة العامة بمدينة الإسماعيلية، وتفقد عدداً من المشروعات المقامة فيها، يُرافقه المستشار محمد عبدالوهاب، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار‪.‬

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وحرص رئيس الوزراء على اتباع الاجراءات الوقائية المتبعة، في ضوء جهود مجابهة فيروس كورونا المستجد، حيث خضع ومرافقوه لقياس درجة الحرارة، والتعقيم، وارتدوا الكمامات‪.‬

وخلال الجولة التفقدية بالمنطقة، قام رئيس الوزراء بتفقد مصنع شركة برودان، المُختص بتصنیع الملابس الجاھزة للمدارس‪.‬

‪ واستمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على المصنع، وتمت الإشارة إلى أن مساحة المشروع تبلغ 4 الاف م ٢، ويقوم المصنع بالتصدیر للمملكة العربیة السعودیة، حيث إنه استثمار سعودي برأس مال ملیون دولار، وتكالیف استثماریة بلغت ملیون دولار. وقد بلغ حجم صادرات الشركة في الربع الأول من عام ٢٠٢٠، حوالي ٨٦٢ ألف دولار، ويقدر حجم العمالة بنحو 350 عاملاً‬.