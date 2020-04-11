شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى 82 لميلاد الخال..اسمع قصيدة "أنا الدرويش" بصوت آية الأبنودى..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الذكرى الـ 82 لميلاد الشاعر "عبد الرحمن الأبنودى"، أحد أعظم شعراء العامية بمصر، إذ ولد فى 11 أبريل عام 1938، فى قرية أبنود بمحافظة قنا فى صعيد مصر، وغاب عن عالمنا فى 21 أبريل 2015 عن عمر ناهز 77 عاما.

وحرصت " أية عبد الرحمن الإبنودي" الإبنة الكبري للخال علي مشاركة محبي الخال بألقاء عدد من قصائد الخال، تعرض علي موقع " الخليج 365" علي مدار شهر أبريل الذي يمثل ذكري الميلاد والوفاة للخال، وألقت "أية" جزء من قصيدة " أنا الدرويش " من خلال "موقع الخليج 365"

وإلي كلمات القصيدة.

حبيبتي كل ما بنسى تفكرني الحاجات بيكي..أئنك تدمعك عيني كأني مش هغنيكي دمايا ماتستاهلش تكون كحلة ليله لعينيكي،وأنا الدرويش.. أنا السابح بمسبحتي..ومبخرتي..وتوبي الخيش..أغنيلك..وأموّلك مواويلك..ماتسمعنيش..ولا تشوفينيش..ومش لازم..ما دام عايشة..ما دمت بعيش..وياما بيكي عقلي اتجن..وانتي الأن..انتي الظن..وانتي قلمي لحظة فن..يا غنيوتي..أنا أحزن أغانيكي..وانتي الحلم..آه من الحلم..لا نسيني ولا نسيكي..يبيعوا اللون..يغشوا الدم..يهدوا الكون..يشيلو الكيف في عب الكم..أنا أنفاسك الخضرا..وأنا الجرح اللي في جبينك..أنا الخنجر في شريانك..

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وأنا اللقمة في إيد طفلك..أنا قبرك وأكفانك..وأنا الشمعاية في حفلك..أنا الجاهل لكن باقرأ..وبافهم غاية النظرة..أنا دارك وانا أهلك.وانا وردك وانا نسلك انا رغيفك وفرّانه وحطب النار..وزيتونك وزتّانة..أنا القاطف وانا العصار..واسلامك وقرآنه..وقلبي..منشد الأذكار.. أنا العابد..أنا الزاهد..أنا اللي يحب..مايلومنيش انا العاشق..أنا الدرويش..صلاة الثورة ماتفوتنيش..ودم شهيد يوضاني بماء تاني..بماء من نبع نوراني..في قلبي مفيش..

في أسراري ولا حكايتي..إلا انتي.. يا خيط النور..يا كوة في سور.. يا نور منظور.. يا خير محظور..أنا الأيد اللي منعاني.. أنا الآسر وأنا المأسور..أنا الغايب..أنا الدايب صبابة..والجناح مكسور..وأنا التايب عن الماء الحرام والعيش..أنا الدرويش.. أبو الدراويش.. جناحات قلبي من غير ريش.. أنا الماشي وانتي الفكر..أنا المجنون في قلب الذكر..ومحتكر المحبة البكر..سكنتي ازاي كدا في عيشي؟!!ونخششتي في نخاشيشي؟!كأنك فيا مولودة..وموجودة ومفقود حب مفقودة وأغانيكي أنا هيا على صدري غيطان زعتر و"مرامية" مرامية على صدري، ويوم ما أموت تحشيها وترميها على قبري،أنا المنقوش في كفينك..يا موشومة على صدري،يا كبشة عطر ريحاني.. يا صوت دمي اذا يسري.. ولا يفصلنا يوم فاصل..ودا الحاصل.. فماتلومينيش..دا انا الدرويش..أنا المقتول..أنا المهبول..أنا اللي بدروش الدراويش..بفرق جرحي على الثوار..وأكفّن ميتي بنوار..وفي صفوفك تلاقيني افرق عيش..ما تحرقشي عبايتي النار ولا اللحية..ومن حارة الى حارة..ومن شارع الى شارع..ومن ناحية الى ناحية..يقابلني العدو برصاص..أقوم نافضه من الجبة الرصاص وارميه..كأنه قش..قلوب الأوليا..نيتها لا تتغش..أنا الدرويش..ما ينقصنيش فدا واخلاص..والرجعة ماتنفعنيش..صورتها تطل من الطاقة..عيونها السودا عشاقة..ومشتاقة..وانا الدرويش بنزف دم..وسع لي الطريق يا عم..وماشي بجرحي مش مهتم..يا عرسي..يا انتفا موتي..حبيبتي ساكنة في صوتي..وماسك ايدها في السكة..تسابق خطوتي ضحكة.. ولون الدم في صدري ما سكتنيش..وخلاني أعيش وأعيش..أعيش درويش يا درويشة..يا درويشة وأموت درويش..أعيش درويش..وأمشي أدروش الدراويش.. واغني..ادروش الدراويش..وأموت بادروش الدراويش.. حبيبتي تعيش..حبيبتي تعيش..حبيبتي تعيش