شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مصنعين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية ويشيد بجودة المنتج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بزيارة المنطقة الحرة العامة بمدينة الإسماعيلية، وتفقد عدداً من المشروعات المقامة فيها، يرافقه المستشار محمد عبدالوهاب، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

وحرص رئيس الوزراء على اتباع الإجراءات الوقائية المتبعة، فى ضوء جهود مجابهة فيروس كورونا المستجد، حيث خضع ومرافقوه لقياس درجة الحرارة، والتعقيم، وارتدوا الكمامات.

وخلال الجولة التفقدية بالمنطقة، قام رئيس الوزراء بتفقد مصنع شركة برودان، المختص بتصنیع الملابس الجاھزة للمدارس.

واستمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على المصنع، وتمت الإشارة إلى أن مساحة المشروع تبلغ 4 آلاف م 2، ويقوم المصنع بالتصدیر للمملكة العربیة السعودیة، حيث إنه استثمار سعودى برأسمال ملیون دولار، وتكالیف استثماریة بلغت ملیون دولار. وقد بلغ حجم صادرات الشركة في الربع الأول من عام 2020، حوالى 862 ألف دولار، ويقدر حجم العمالة بنحو 350 عاملا.

كما تفقد رئيس الوزراء خلال جولته بالمنطقة، مصنع شركة امبي انترناشونال، الذي يقوم بتصنیع الملابس الجاھزة والغزل والنسیج والاقمشة والخیوط.

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واستمع مدبولي إلى شرح تفصيلي من القائمين على المشروع، الذي تبلغ مساحته 89500م ٢، والمقام على خمسة مواقع داخل المنطقة، حيث تمت الإشارة الى ان المصنع يقوم بالانتاج بهدف التصدير ويتم تصنيع كبرى الماركات العالمية.

وتمت الإشارة إلى أن المشروع استثمار ھندي برأسمال 5.1 ملیون دولار، وتكالیف استثماریة بلغت 23.595 ملیون دولار، وقد بلغ حجم صادرات الشركة بالربع الأول من عام 2020 حوالي 31.1 ملیون دولار، ويقدر حجم العمالة بنحو 4200 عامل.

وأجرى رئيس الوزراء حوارات مع العمال والعاملات بالمصنع للتعرف على ظروف العمل، والإجراءات الجديدة المتبعة في ضوء مايتعلق بجهود مجابهة فيروس كورونا المستجد، وابرزها مواعيد العمل وكثافة الورديات وتوافر مستلزمات الوقاية مثل الكمامات وسوائل التعقيم.

وأشاد مدبولى بالصناعات عالية المستوى التى يتم تصديرها لكبريات الماركات العالمية، كما أشاد باتباع الاجراءات الوقائية لحماية العاملين من فيروس كورونا المستجد.

وخلال جولته التفقدية، استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي حول المنطقة الحرة بالاسماعيلة،والبالغ مساحتها 170 فداناً، التي تضم أنشطة صناعية وخدمية وتخزينية، والمُقام عليها 103 مشروعات، يبلغ إجمالي رأس مالها حوالي 724.6 ملیون دولار وتكالیف استثماریة بلغت 1029.9 ملیون دولار. وتم الإشارة إلى أنه تم الإحالة الي جھاز تعمیر سیناء لوضع مقترح ترفیق 30 فدانا اضافیة للمنطقة.