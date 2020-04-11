شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الإسكندرية تواصل حملات إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت محافظة الإسكندرية حملات استرداد وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

ونشرت وزارة التنمية المحلية، فى بيان لها اليوم، فيديو وصور لجهود المحافظة فى الحملات، والتأكيد على أن الدولة قادرة على فرض سيادة القانون واستعادة حقوقها كاملة وإزالة أى تعديات على الأراضى.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، تقوم بترسيخ هيبة الدولة، ولن تسمح باستغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وارتكاب مخالفات لتحقيق مكاسب مادية وتربح غير مشروع .

وأشار شعراوى إلى أنه تلقى تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة نتائج الحملات التى تقوم المحافظات بإشراف المحافظين ونوابهم وسكرتيرى العموم ، والتى أسفرت عن 500 حالة إزالة لتعديات على أراضى أملاك الدولة واستعادة حوالى مليون متر مربع ، و2500 حالة إزالة لمخالفات البناء بإجمالى 40 ألف متر مربع، 2100 حالة إزالة لتعديات وبناء على الاراضى الزراعية بمساحات حوالى 1200 فدان وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء .

وشدد وزير التنمية المحلية، على أن المحافظات ستواصل جهودها على مدار اليوم لإزالة كافة مخالفات المبانى والتعديات على أراضى أملاك الدولة أو البناء على الاراضى الزراعية بمنتهى الشدة والحزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية فى هذا الشأن .

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