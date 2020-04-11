القلادة الذهبية للملك بسوسنيس الأول.. جولة سياحية جديدة بالمتحف المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تطلق وزارة السياحة والآثار اليوم فيديو لجولتها الإرشادية الثالثة، لعرض وشرح قطعة هي، القلادة الذهبية للملك بسوسنيس الأول.

ووفق بيان، فإن القلادة الذهبية للملك بسوسنيس الأول، تم اكتشافها حول عنق مومياء الملك بسوسنيس الأول (حوالي 1039–991 ق.م)، هو أحد ملوك الأسرة الحادية والعشرين في مصر.

هذه القلادة واحدة من ثلاثة قلادات للملك بسوسنيس الأول. وهي تقريبًا مصنوعة من الذهب بالكامل، تتكون من أربعة عشر سلسة من الذهب متفرعة تنتهي بزهور اللوتس تنتهي باثنين من هذه السلاسل يقسم بدوره إلى سلسلتين آخرين، وتتعلق بخمسة صفوف من الأقراص الذهبية الرقيقة مجمعة جنبًا إلى جنب يربطهم مشبك مركزي يحمل اثنين من أسماء الملك.