"رسالة لكل المواطنين".. رئيس الوزراء: الدولة يجب أن تستمر في العمل مع حماية العمالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية الزيارة التي قام بها اليوم السبت، للمصانع التي تعمل في محافظتي الشرقية والإسماعيلية في المناطق الاستثمارية والحرة، مُشيراً إلى أن الهدف من الزيارة يتمثل في متابعة تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ المصانع لكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في المصانع، وكذا استمرار عجلة العمل والإنتاج.

وقال رئيس الوزراء -في ختام جولته للمنطقة الحرة العامة بمدينة الإسماعيلية- إن زيارته للمصانع تُعد رسالة لكل المواطنين على أن الدولة يجب أن تستمر في العمل بأقصى قدراتها، وضرورة قيام أصحاب الأعمال باتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة للحفاظ علي صحة وسلامة العاملين، واستمرار عجلة نمو الاقتصاد المصري بما يضمن استقرار واستدامة النمو في مصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه أكد مع أصحاب الأعمال خلال لقائه معهم على ضرورة حماية العمالة وخاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة، سواء ذات الفئات العمرية الكبيرة أو ذات ظروف صحية معينة، وذلك من خلال التخفيف عنهم أو حصولهم على إجازات مدفوعة الأجر، مؤكداً على ضرورة عدم تأثر حجم الأعمال واستمرارها، قائلاً في هذا الصدد: "استمرار المسارين معاً بنفس القوة، الإنتاج والعمل يستمر، ولكن في نفس الوقت كل الإجراءات الاحترازية والصحية نلتزم بها، وبإذن الله تمر مصر علي خير من هذه الأزمة".

واختتم مدبولي تصريحاته، بأنه حتى هذه اللحظة السيناريو الحالي يمشي وفقاً للخطط التي تم إعدادها والمعدلات المتوقعة.​