شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد تطوير المرحلة الأولى من طريق «القاهرة – أسوان» الصحراوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير المرحلة الأولى من طريق «القاهرة – أسوان» الصحراوي الغربي، وهي المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كيلومترًا.

وبحسب بيان، السبت، يدخل المشروع ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق، حيث بدأت الجولة بتفقد كوبري تقاطع طريق الفيوم مع أسيوط الصحراوي والذي تم الانتهاء منه ثم تفقد أعمال تنفيذ محطة تحصيل الرسوم بكم 2.85 بالطريق حيث وجه الوزير بالانتهاء من البوابات قبل بداية شهر رمضان الكريم.

وزير النقل يتفقد أعمال تطوير المرحلة الأولى من طريق القاهرة – أسوان الصحراوى الغربى

وأشار الوزير إلى أن هذه البوابات نقاط سيطرة فنية (محددات وموازين) وأمنية وإدارية (نقاط للشرطة والإسعاف) وليس فقط مجرد نقاط تحصيل تلاها تفقد قطاعات المشروع المختلفة، حيث تم تقسيمه إلى 11 قطاعا لسرعة الإنجاز.

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وأكد الوزير على ضرورة مراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ الأعمال والاهتمام بالعواكس والتخطيط بالبويات المعاكسة واللوحات الإرشادية وعدم إقامة أي مطبات على الطريق وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمي بالكامل واستلام طبقا للمواصفات القياسية لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق بالتزامن مع استمرار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من حيث التعقيم والتطهير المستمر لمواقع العمل والكشف على جميع العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحا وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري وضرورة الالتزام بتوزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين بمواقع العمل، والتأكيد على ارتدائها والمتابعة المستمرة.

وزير النقل يتفقد أعمال تطوير المرحلة الأولى من طريق القاهرة – أسوان الصحراوى الغربى

وشدد على وضع المطهرات في أماكن تجمع العاملين والفنيين ومكاتب المهندسين ومديري المشروعات ودورات المياه، وتوزيع المطهرات الشخصية والكحول والمنظفات لكل عامل على نفقة الشركات، وصرف مهمات الوقاية والأمن الصناعي للعمال على نفقة الشركات، وتعقيم وتطهير جميع المعدات وأدوات العمل المستخدمة واماكن الإقامة بجميع مشتملاتها بصفة دورية وكذلك تطهير وتعقيم أتوبيسات نقل الركاب، وزيادة عدد رحلات نقل الركاب مع تقليل العدد الذي يتم نقله في كل رحلة مؤكدًا أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية، خاصة مع مساهمتها الإيجابية في الاقتصاد القومي وإحداث التنمية الشاملة.

وأشاد الوزير بحرص شركات المقاولات المصرية الوطنية على استمرار تنفيذ المشروعات القومية بالتزامن مع اتخاذ هذه الإجراءات.

وعلى هامش جولته التفقدية أكد الوزير أن المشروع يشمل تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات في كل اتجاه 3 بعرض رصف 12 مترا، وإنشاء طريق أسفلتى للشاحنات (3 حارات) في اتجاه أسيوط بعرض رصف11 مترا، وطريق خرسانى (2 حارة) لاتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار كما أن المشروع يشمل إنشاء 21 عملا صناعيا 5 كبارى و16 نفقا .

وذكر أن هذا الطريق سيكون حرا مثل طرق «القاهرة – الإسكندرية»، و«القاهرة – السويس»، و«شبرا – بنها» الجديد، والدائري الإقليمي، ويساهم في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد وأنه سيكون جزءا من محور القاهرة / كيب تاون، لافتا إلى أن جميع مشروعات وزارة النقل هدفها خدمة المواطن المصرى وخدمة خطط التنمية الشاملة وأن مشروعات الطرق وخاصة في الصعيد تعتبر نموذجا واضحا في هذا المجال، خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع الطرق والكبارى في مصر. موضحًا أنه بخصوص المشروع القومي للطرق فقد تم التخطيط لتنفيذه طبقًا للمواصفات القياسية العالمية بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه منذ عام 2014، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق الرئيسية الحالية لتصل إجمالي أطوال الشبكة الرئيسية للطرق التابعة للوزارة إلى 30.5 ألف كم.