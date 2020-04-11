شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحف المصري» يطلق بثًا مباشرًا بعنوان فوتوغرافيا الآثار المصرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ينظم المتحف المصري بالتحرير، الأربعاء الموافق ١٨ ابريل ٢٠٢٠، محاضرة من خلال البث المباشر على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان: «فوتوغرافيا الآثار المصرية من المجموعات الأرشيفية».
وقالت صباح عبدالرازق، مدير عام المتحف، إن المحاضرة يلقيها إبراهيم عبدالفتاح، عضو مركز ترميم آثار المتحف المصري الكبير، وباحث دكتوراه بجامعة طوكيو للفنون، وهي تتناول تاريخ التصوير والمصورون الأوائل من الأجانب والمصريين، وبخاصة اللذين شاركوا في تصوير وتوثيق الآثار المصرية في المواقع والمتاحف المصرية وذلك بالتزامن مع البدايات الحقيقية للحفائر العلمية المنظمة وبدايات إنشاء المتاحف المصرية لحفظ المجموعات الأثرية المكتشفة وذلك خلال النصف الثاني للقرن التاسع عشر.
وأدرك عدد من علماء الآثار أهمية هذه التقنية الحديثة في ذلك الوقت وقاموا باحترافها واستخدامها بأنفسهم مع العلم بأن ذلك كان يتطلب وقتًا وجهدًا لاحتراف هذه التقنية الحديثة.
وأشارت عبدالرازق إلى أن المحاضرة تتناول أيضًا دراسة بعض أرشيفات المصورون الأوائل الذين عملوا بشكل أساسي في تصوير وتوثيق المواقع والمقتنيات الأثرية، وتحليل لمحتوى تلك الأرشيفات، والعلاقات فيما بينها. حيث كان يهدف هؤلاء المصورون إلى توثيق أعمال الحفائر والمقتنيات الأثرية المكتشفة، بينما تعاون بعض علماء الآثار الآخرون مع كبار المصورين في ذلك الوقت لتوثيق المجموعات المتحفية واستخدمت هذه الصور لعمل كتالوجات المتاحف المصرية (مثل كتالوج متحف بولاق).
ويمكن متابعة المحاضرة على الصفحة الرسمية الخاصة بالمتحف المصري بالتحرير على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك في تمام الساعه ٦ مساءً من خلال الرابط :
https://www.facebook.com/1613516612259198/posts/2693629450914570/?extid=Ttsc2Pga2pDSRtpv&flite=scwspnss
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