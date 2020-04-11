شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنيا يتابع قرارات الغلق وإجراءات التطهير والتعقيم والنظافة العامة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلَّف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة تطبيق قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، ابتداءً من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا، ومتابعة أعمال النظافة والتطهير، وذلك في إطار المتابعة اليومية لتطبيق القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة استغلال ساعات الحظر، والعمل على رفع مستوى النظافة ورفع التراكمات والمخلفات، والتطهير، ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك في إطار الإجراءات الشاملة التي تقوم بها الدولة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين وسلامتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم.

وشدد المحافظ، على جميع الأجهزة التنفيذية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف إحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

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ودعا المحافظ، جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.

وتابع نائب المحافظ، خلال الجولة الحملة الميكانيكية للنظافة والتطهير لمدينة المنيا، مؤكدًا على تضافر وتكثيف كافة الجهود من أجل دفع العمل بمنظومة النظافة العامة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد خطة متكاملة لاستغلال ساعات حظر حركة المواطنين في توجيه حملات لرفع مستوى النظافة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.

كما تابع نائب المحافظ غلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيهات والكافتيريات بجميع شوارع وأحياء المدينة.

وفي لفتة إنسانية خلال الجولة، تصادف وجود حالة أثناء متابعة الأوضاع في الشارع أثناء الحظر، للبحث عن أحد الأماكن الطبية التي تتوفر به حضانة لطفله، وعلى الفور تواصل نائب المحافظ مع الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، ووجه بالتنسيق الفوري وتوفير حضانة للطفل حديث الولادة.

كما تصادف وجود حالة إنسانية ليس لها مأوي، فوجه نائب المحافظ، نائب رئيس مدينة المنيا، ورئيس الحي بسرعة توفير سكن من الأولي بالرعاية مع إعداد ملف خاص بالحالة لتوفير كل ما تتطلبه.

الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا خلال متابعته لقرارات غلق المحال وقت الحظر وإجراءات التطهير والتعقيم

الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا خلال متابعته لقرارات غلق المحال وقت الحظر وإجراءات التطهير والتعقيم

الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا خلال متابعته لقرارات غلق المحال وقت الحظر وإجراءات التطهير والتعقيم

الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا خلال متابعته لقرارات غلق المحال وقت الحظر وإجراءات التطهير والتعقيم

الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا خلال متابعته لقرارات غلق المحال وقت الحظر وإجراءات التطهير والتعقيم