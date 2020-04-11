شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 10 محال وتحرير 26 محضرًا في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بالبحيرة، برئاسة اللواء أحمد على مرزوق، عدة حملات للتأكيد على الالتزام بغلق المحال في المواعيد المقررة، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 10 محال لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق، وتحرير 26 محضر مخالفة بيئية عبارة عن مخالفات نظافة طبقًا للقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧م.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال العامة والصيدليات ومنافذ بيع السلع للتأكد من توافر وجودة المعروضات والإعلان عن الأسعار، لمنع التلاعب ومكافحة الاحتكار وضبط الأسواق.

وأكد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وكافه الأجهزة المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا بكل حزم حرصًا على سلامة المواطنين واستمرار وتكثيف تلك الحملات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.