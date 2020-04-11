شكرا لقرائتكم خبر عن يستفيد منها 26 ألف موظف.. جامعة أسيوط: صرف مكافأة للعاملين بمناسبة شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، السبت، عن قراره بصرف شهر مكافأة لجميع العاملين بالجامعة من الراتب الأساسي، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

Advertisements

وأوضح رئيس الجامعة أنه من المقرر أن يستفيد من هذه المكافأة أكثر من 26 ألف موظف بمختلف الدرجات الوظيفية من كافة المنتسبين بالعمل داخل كليات وقطاعات الجامعة وذلك بتكلفة إجمالية تتقارب 9 ملايين جنيه.

يأتي هذا في إطار حرص إدارة الجامعة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل العاملين في مختلف المناسبات الدينية والاجتماعية، وكذلك تقديراً لجهودهم وأدائهم المتميز خلال العام الدراسي الحالي 2019/ 2020، وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد على مداومة العمل ورفع مستوى الأداء.

وأشار «الجمال» إلى أن قراره ينص على صرف المكافأة بحد أدنى 300 جنيه للعاملين الدائمين، مراعاة للفئات أصحاب الأساسي المنخفض، ونفس المبلغ أيضاً للعمالة الموسمية المتعاقدة أو المؤقتة والعمالة باليومية، موجها بسرعة البدء في إجراءات احتساب المكافأة ليتم صرفها مع حلول الشهر الفضيل.