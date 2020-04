شكرا لقرائتكم خبر عن الحظر يعمل أكثر من كده.. بريطانى يعثر على سيارة مدفونة بمنزله أثناء الإغلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى واقعة طريفة، عثر بريطانى يُدعى جون برايشو على سيارة مدفونة فى حديقة منزله، عندما كان يعتنى بها ويقضى وقت فراغة بسبب الإغلاق احترازًا من تفشي فيروس كورونا.

"برايشو" حوّل استغلال وقته إلى العناية بحديقة منزله الخلفية، كسبيل لشغل الوقت أثناء الإغلاق المفروض بسبب انتشار فيروس كورونا، فلم يتوقّع المفاجأة التي كانت بانتظاره تحت الأرض.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، فقد عثر "جون برايشو" على سيارة قديمة من طراز فورد بوبيولار تعود إلى فترة الخمسينيات من القرن العشرين.

وقال برايشو الذى يعيش فى بلدة هيكموندوايك، بمنطقة وست يوركشير: "إنه ليس بالشىء الذي تجده كل يوم.. إنها (السيارة) في وسط حديقتي بالضبط".

ومضى قائلًا: "إنه لأمر غريب! كيف أنها مدفونة هناك!".

وقال إن السيارة، وهي رمادية اللون، لا تزال في حالة سليمة إجمالًا؛ إذ ما زالت تحتفظ بالمحرك ولوحة التسجيل.

وتابع: "أودّ أن أتمكّن من إخراج السيارة، لكن لا أظن أن بإمكاني القيام بذلك باليد".

السبب في دفن السيارة هناك يظل لغزًا محيرًا، لكن إحدى النظريات تذهب إلى أنه في خمسينيات القرن العشرين انخفضت أسعار الفولاذ انخفاضًا كبيرًا، لدرجة أنه كان يتعين على من يرغب في التخلص من خردة أن يدفع مقابل نقلها إلى خارج المنزل.

ولم يتوفر سوى القليل من المعلومات عن السيارة ذاتها، لكن الاقتراح الآخر هو أن السيارة ربما كانت عربة عسكرية؛ طبقاً لـ"بي بي سي".

السيارة التى عثر عليها