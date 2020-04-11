شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط قضايا استيلاء على المال العام وكسب غير مشروع بـ1.9 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث شنت شرطة التموين حملات مكبرة أسفرت عن ضبط 7149 قضية تموينية متنوعة.

وضبطت شرطة التموين خلال أسبوع 58 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 12008 أسطوانة بوتاجاز، تقدر قيمة الغاز المدعم بـ 1621080 جنيه، فضلاً عن ضبط 11 قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت 339965 لتر، وضبط 7080 قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت "716,198 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط "324" قضية سلع غذائية غير صالحة للستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت "301,095" طن، وكذا ضبط (45) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت "38,029" طن).

وشنت شرطة الكهرباء حملات مكبرة أسفرت عن ضبط 57474 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 32080356 جنيه.

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ونجحت الحملات في مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة في ضبط 1024 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة ، بينها 226 قضية ضرائب عامة، وكشف 116 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و12 قضية فى مجال الجمارك، و4 قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و172 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، وتنفيذ 361 حكما قضائيا، و112 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وضبط 15 قضية فى مجالات مكافحة جرائم "تحويلات مالية غير مشروعة- اتجار بالنقد الأجنبى"، و6 قضايا فى مجالات جرائم "استيلاء على المال العام- احتيال مصرفى–كسب غير مشروع" بقيمة بلغت 1.9 مليار جنيه.

وتمكنت مباحث المصنفات من ضبط 21 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، فيما ضبطت شرطة المسطحات المائية 418 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية ، أبرزها قضايا "صيد مخالف - لنشات ومراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة"، و ضبط 633 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و132 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف "التعدى بالردم"، و287 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و44 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وتأمين 43 لنش وباخرة سياحية.

وتمكنت الجهود الأمنية فى مجال أمن الموانئ من ضبط 4 قضايا تهريب "بضائع – مستحضرات تجميل"، و65 قضية متنوعة من أبرزها "جنح مرورية ، دخول الدائرة الجمركية ، نصب"، وفي مجال الأمن السياحي، تم ضبط 556 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها "حفر وتنقيب عن الآثار – قضايا ومخالفات شركات سياحية"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.