شكرا لقرائتكم خبر عن سجناء يشعلون النيران فى سجن بسيبيريا وإصابة 300 شخص على الأقل..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلع حريق فى مستعمرة جزائية صارمة "سجن" فى شرق سيبيريا على بعد أكثر من 4000 كيلومتر شرقي موسكو، مساء الجمعة، وبحسب المسؤولين، أضرم السجناء النار في مبانٍ متعددة، وعرضت قناة روسيا اليوم، مقاطع فيديو لاشتعال النيران في مبنى السجن من قبل السجناء، وتشير التقارير الإعلامية الواردة من منطقة إيركوتسك إلى إصابة حوالي 300 شخص.

وأفادت قناة REN TV أن الحريق بدأ عندما أحرق السجناء متجر النجارة في السجن، وذكرت خدمة السجون الفيدرالية الروسية (FSIN) أن الوضع الآن تحت السيطرة، وانتشرت مقاطع الفيديو والصور التي تصور السجن المحترق على مواقع التواصل الاجتماعي.



اشتعال النار فى السجن

ويوم الخميس، أفيد أن الاضطرابات بدأت في السجن عند إطفاء الأنوار عندما رفض أحد السجناء الامتثال لأوامر الحراس. وأوضحت إدارة السجون الإقليمية أنه بتشجيع من نزيل واحد ، حطم سجناء في زنازين أخرى كاميرات الأمن ، حيث أساء الكثيرون إيذاء أنفسهم. في سياق الشجار الذي أعقب ذلك اصابة موظف أيضا.

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وبحسب الناشط الحقوقي بافيل غلوشينكو ، فقد بدأت مظاهرة الخميس بعد أن قام المسؤولون بضرب سجين مرتين. ويبدو أن أعمال الشغب يوم الجمعة مرتبطة باضطرابات اليوم السابق.

ونقلت صحيفة نوفايا جازيتا في موسكو ، نقلاً عن مصادر محلية ، أن الحادث بدأ بعد أن "رفض أحد المدانين السماح بتفتيش شخصي، ودفع موظفي المؤسسة وأقسموا قبل دعوة المدانين الآخرين إلى اتخاذ إجراءات غير قانونية، فهاجم السجناء موظفا ، مما تسبب له في أذى جسدي. وتم إدخال الموظف إلى المستشفى".

وتقع المستعمرة العقابية، المسماة IR-15 ، في أنغارسك ، وهي مدينة في منطقة إيركوتسك في سيبيريا ، ويتم وضعها على طريق السكك الحديدية عبر سيبيريا. تشتهر المستوطنة بكونها منزل ميخائيل بوبكوف ، أحد أكثر القتلة المتسللين في روسيا. اعتدى بوبكوف على جنسه وقتل 78 امرأة بين عامي 1992 و 2010 ، ويُعرف باسم "أنجارسك مهووس".