شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة البريطانية: صحة بوريس جونسون فى تحسن جيد ومستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية، إن صحة رئيس الوزراء بوريس جونسون في تحسن جيد ومستمر، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز.

وكان داونينج ستريت قالت إن بوريس جونسون يلعب سودوكو ويشاهد الأفلام فى المستشفى وهو يواصل شفائه من كوفيد-19، بحسب سكاى نيوز البريطانية.

ويقال إن الأفلام تشمل Withnail and I ، بطولة ريتشارد إى غرانت، وثلاثية مملكة الخواتم Lord of The Rings.

بعد الخروج من العناية المركزة، أصبح رئيس الوزراء مؤخرًا قادرًا على المشى لمسافات قصيرة بين فترات الراحة أثناء العلاج من فيروس التاجي في جناح آخر بالمستشفى.، وتم نقل جونسون إلى مستشفى سانت توماس في وسط لندن مساء الأحد - بعد 10 أيام من اختبار إيجابي لكوفيد-19.

نمت المخاوف على صحته عندما تفاقمت أعراضه وتم نقله إلى العناية المركزة في اليوم التالي.، وقيل فيما بعد إنه "في حالة معنوية جيدة" و "يتفاعل بشكل إيجابي" مع الأطباء ويستمر في التحسن.

وقال روب باول ، المراسل السياسي لقناة سكاي نيوز ، إن رقم 10 لديه قرارات صعبة يتخذها بشأن إعادة إشراك جونسون في المعركة ضد الفيروس.