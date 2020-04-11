شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن وفاة مصرى آخر في السعودية بكورونا وتتابع مستحقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للقنصلية المصرية بجدة في المملكة العربية السعودية، يتابع مستحقات المواطن المصري المتوفي بفيروس "كورونا"، السيد جعفر محمد الحسيني، فضلا عن إجراءات الدفن، وتقديم التعازي باسمه لأسرة المتوفي.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة، تلقى تقريرًا عاجلا من المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، أشار فيه إلى وفاة المواطن المصري السيد جعفر محمد الحسيني بفيروس كورونا، ويعمل بمؤسسة سلطان الشريف للمقاولات العامة، لافتا إلى أنه نظرا للظروف الاستثنائية وظهور وباء "كورونا" المستجد، فقد قام المكتب بالتنسيق والمتابعة للوقوف على إجراءات دفن الجثمان بالتنسيق مع رئيس الجالية بالمدينة المنورة.

وقال إنه سيتم متابعة مستحقات المتوفي أولا بأول مع أسرته بعد إرسال إعلام الوراثة فور انتهاء فترة الحظر وعودة الدوائر والمؤسسات الحكومية بالمملكة.