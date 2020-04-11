القوى العاملة تعلن وفاة مصرى آخر في السعودية بكورونا وتتابع مستحقاته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للقنصلية المصرية بجدة في المملكة العربية السعودية، يتابع مستحقات المواطن المصري المتوفي بفيروس "كورونا"، السيد جعفر محمد الحسيني، فضلا عن إجراءات الدفن، وتقديم التعازي باسمه لأسرة المتوفي.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة، تلقى تقريرًا عاجلا من المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، أشار فيه إلى وفاة المواطن المصري السيد جعفر محمد الحسيني بفيروس كورونا، ويعمل بمؤسسة سلطان الشريف للمقاولات العامة، لافتا إلى أنه نظرا للظروف الاستثنائية وظهور وباء "كورونا" المستجد، فقد قام المكتب بالتنسيق والمتابعة للوقوف على إجراءات دفن الجثمان بالتنسيق مع رئيس الجالية بالمدينة المنورة.
وقال إنه سيتم متابعة مستحقات المتوفي أولا بأول مع أسرته بعد إرسال إعلام الوراثة فور انتهاء فترة الحظر وعودة الدوائر والمؤسسات الحكومية بالمملكة.
وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أعلن مؤخرا أن مكتب التمثيل العمالي التابع للقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، يتابع مستحقات المواطن المصري المتوفي بفيروس "كورونا"، مسعد عبد المحسن أحمد البراوى، فضلا عن إجراءات الدفن، وتقديم التعازي باسمه لأسرة المتوفي.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوى العاملة ، تلقى تقريراً عاجلا من المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، وأشار فيه إلى وفاة المواطن المصري مسعد عبد المحسن أحمد البراوى بفيروس كورونا، بالمدينة المنورة ويعمل بمؤسسه محمد عواد الكبرى للمقاولات، لافتا إلى أنه نظرا للظروف الاستثنائية وظهور وباء "كورونا" المستجد، فقد قام المكتب بالتنسيق مع عم المتوفي أحمد البراوي ، وشقيقة المتوفي أمال من محافظة البحيرة ، في تفويض طه محمد نجيب بالقيام بإجراءات دفن جثمان المتوفي بالبقيع بالمدينة المنورة.
وذكر إنه سوف يتم متابعة مستحقات المتوفي أول بأول مع أسرته بعد ارسال إعلام الوراثة فور انتهاء فترة الحظر وعودة الدوائر والمؤسسات الحكومية بالمملكة.
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