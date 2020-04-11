شكرا لقرائتكم خبر عن «رفع 154 طنًا من القمامة».. الأجهزة التنفيذية تواصل أعمال رفع المخلفات بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الجهات التنفيذية بشمال سيناء بالتعاون مع مجالس المدن وشركات النظافة أعمال رفع القمامة ومخلفات البناء على مستوى مراكز ومدن المحافظة الستة.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه يتم يوميًا رفع 154 طنًا من القمامة يوميًا داخل القرى والمدن على مستوى المحافظة، حيث يتم تنفيذ 8 حملات للنظافة يوميًا بمجالس المدن.

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وأضاف المحافظ أنه يتم رفع عدد 120 طنًا من القمامة في مدينة العريش العاصمة، و18 طنًا بالشيخ زويد، و15 طنًا بمدينة بئر العبد، وطنًا بكلا من الحسنة ونخل بواقع نصف طن لكلًا منهما.

بدوره، قال محسن سالم، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة المخلفات المتراكمة باللورد وسيارة النظافة أمام العمارتين أرقام ٣٥ و٣٦ وبمحيط الإدارة الزراعية والمدرسة الثانوية بنين والتجريبية والمعهد الفني.

وأضاف أحمد عبدالحليم، رئيس مركز ومدينة الحسنة، أنه يتم تكثيف حملات تنظيف ورفع القمامة والمخلفات من مختلف شوارع الحسنة للحفاظ على سلامة المواطنين.

أعمال رفع القمامة ومخلفات البناء بقري ومدن شمال سيناء

أعمال رفع القمامة ومخلفات البناء بقري ومدن شمال سيناء