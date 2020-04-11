شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: العاملون برئاسة الجمهورية قرروا التبرع بـ20% من رواتبهم لـ«تحيا مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن العاملين برئاسة الجمهورية قرروا التبرع بنسبة ٢٠٪ من رواتبهم لصندوق تحيا مصر لمدة ٣ شهور. وأضاف «هيكل» أن القرار بمبادرة من العاملين بالرئاسة لصالح العمالة غير المنتظمة الذين تأثرت دخولهم بأزمة فيروس كورونا المستجد.

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