شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة المحلية بالمنيا تسترد 200 فدان أراض زراعية خلال حملة لإزالة التعديات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تواصل تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف للقانون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وصد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.

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وأعلن المحافظ أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية أزالت، أمس الجمعة 10 حالات تعد، على مساحة 200 فدان و7 قراريط و18 سهما على أراض زراعية، و27 حالة إزالات مبان على مساحة 2669.

وأكد المحافظ، على استمرار الحملات لتطبيق أحكام القانون والتصدي بكل حزم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وضد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.

كان المحافظ تابع، السبت، خلال جولة مفاجأة تنفيذ عدد من قرارات الإزالة بطريق المنيا الزاوية، التابع للوحدة المحلية لنزلة حسين بمنطقة شرق النيل، كما قاد المحافظ حملة مكبرة، نجحت في استرداد ألف فدان تقريبًا لأرض خارج الزمام بنطاق مركز ملوي بالطريق الصحراوي الغربي، وهي أرض لم يتم تقديم أي طلبات لتقنينها طبقًا للقانون 144 لسنة 2017، وهي عبارة عن أرض فضاء ليس بها أي مظاهر للزراعة، وكان بعض المواطنين قاموا بالتعدي عليها، مستغلين الظروف الطارئة التي تمر بها الدولة، بعد أن تم استردادها، مع ضرورة تحويل المخالفات للنيابة العسكرية.

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والبناء المخالف للقانون في المنيا

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والبناء المخالف للقانون في المنيا