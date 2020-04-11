شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح مستشفى أسوان الجامعي بعد إغلاقه للتطهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالله العبيدى، مدير مستشفيات أسوان الجامعية، إن مستشفى أسوان الجامعى بدأت، اليوم، في استقبال الحالات المرضية بشكل طبيعى، عقب الانتهاء من أعمال التعقيم والتطهير لأقسام الاستقبال والعناية المركزة، في أعقاب دخول حالة مرضية مصابة بكورونا المستشفى، الأسبوع الماضى، كانت تعانى من مرض السكر وحالتها متأخرة.

وأضاف «العبيدى» أنه تبين من الكشف المبدئى أنها مريضة بالتهاب رئوى حاد، وتم تحويلها إلى غرفة الرعاية، وعندما تم سحب عينات تحليل منها تبين إيجابية الحالة وإصابتها بفيروس كورونا، وتم نقلها على الفور من مستشفى أسوان الجامعى إلى مستشفى العزل بالصداقة الجديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، إلا أن الحالة توفيت أثناء محاولة علاجها داخل مستشفى العزل.

وأشار إلى أن نتائج تحليل العينات لـ٣٩ للعاملين من الأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالمستشفى الجامعي، والتي خالطت الحالة المصابة جاءت سلبية، بعد إخضاعهم للحجر الصحي داخل استراحة الجامعة بأسوان.