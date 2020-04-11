شكرا لقرائتكم خبر عن حملات أمنية يومية بالشرقية لمنع إقامة الأسواق الأسبوعية للحد من التجمعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية حملاتها اليومية لمنع إقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية والسويقات الشعبية للحد من التجمعات، وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، قاد محمد حجازي، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، بالتنسيق مع شرطة المرافق ومسؤولي قسم الإشغالات حملة لفض الأسواق الأسبوعية بجميع القرى التابعة للوحدات المحلية، واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمنع تجمعات المواطنين، وتمكنت الحملة من فض سويقة قرية المناصافور التابعة للوحدة المحلية بصافور، وتم التعامل مع الباعة برفع كافة الإشغالات والفاكهة والخضار وإخلاء المكان تمامًا من الباعة والمواطنين.

وتم التنبيه على الباعة والمواطنين بضرورة الاستجابة لقرارات الدولة حرصًا منها على سلامتهم، والالتزام بأوقات حظر التجوال، وأنه سيتم تنفيذ العقوبة في حالة المخالفة.

حملات فض الأسواق ومنع التجمعات للوقاية من فيروس كورونا في الشرقية

حملات فض الأسواق ومنع التجمعات للوقاية من فيروس كورونا في الشرقية