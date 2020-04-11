شكرا لقرائتكم خبر عن حرصًا على صحة المواطنين.. محافظ كفر الشيخ يتابع استمرار توزيع «الكمامات والقفازات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، توزيع الكمامات والقفازات الطبية على المراكز والمدن، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.

وثمّن محافظ كفرالشيخ، دور عمال منظومة النظافة، لأنهم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره بشوارع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا على حرصه الشديد بتوزيع الكمامات والقفازات للعاملين وعمال النظافة الذين ينتشرون في الشوارع، لرفع القمامة والمخلفات، وذلك للحفاظ عليهم وحمايتهم، كذا التنبيه على العاملين الميدانيين بالمحافظة بضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية، والالتزام بإرشادات الوقاية واستمرار أعمال حملات النظافة العامة والتجميل دون إخلال بالعمل.

توزيع كمامات وقفازات علي مراكز ومدن كفر الشيخ

توزيع كمامات وقفازات علي مراكز ومدن كفر الشيخ

توزيع كمامات وقفازات علي مراكز ومدن كفر الشيخ

توزيع كمامات وقفازات علي مراكز ومدن كفر الشيخ