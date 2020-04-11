«تموين الإسكندرية»: ضبط 4 أطنان أرز وسكر احتكرها تاجر لبيعها بأسعار أعلى من السوق

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق لضبط جرائم الغش التجاري ومحتكري السلع الغذائية. Advertisements واستهدفت الحملات مخزن دون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الدخيلة لحجبه عن التداول كميات كبيرة من السلع الغذائية بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق. وضبطت مباحث التموين داخل المحل المشار إليه 4 أطنان سلع غذائية متنوعة «أرز أبيض، سكر حر، مكرونة»، وأُلقي القبض على مالكه. تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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