شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنيا» تعقم مركز علاج الأورام ومسجد المعهد الديني وكنيسة العذراء مريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن الإدارة العامة للشؤون الإدارية وقطاع المعامل بالشركة، تولت بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تعقيم عدد من الأماكن الخدمية داخل المحافظة، حيث تم تعقيم مركز القوات المسلحة لعلاج الأورام وفندق القوات المسلحة، كما تم تعقيم عزبة شاهين وعزبة الخشابة بمدينة المنيا، حسب خطة التعقيم الموضوعة والخاصة بالتطهير والتعقيم على مستوى المحافظة.

كما شهد مركز مطاي تعقيم وتطهير الميادين والأماكن العامة منها مركز شرطة مطاي ومجلس مدينة مطاى وشارع داير الناحية وشارع الحرية وشارع الحرمين وقرية أبو حسيبة، بالتعاون بين فرع الشركة بمطاى والوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي.

وفى مركز ومدينة العدوة تم تطهير وتعقيم عدد من الشوارع والأماكن العامة، منها شارع بورسعيد وشارع مصطفى كامل ومستشفى العدوة المركزي ومركز شرطة العدوة ومركز شباب العدوة والإدارة التعليمية والوحدة المحلية وهندسة الكهرباء والإدارة التعليمية القديمة ومدرسة العدوة الإعدادية والثانوية والمصرية للاتصالات وعدد من المساجد، بالتعاون بين فرع الشركة بالعدوة والوحدة المحلية بمركز ومدينة العدوة.

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وفي مركز دير مواس، تم تعقيم وتطهير مستشفى الحميات والحماية المدنية والبريد ومرسى تل العمارنة والمدرسة الابتدائية شرق النيل الحاج قنديل، بالتعاون بين فرع الشركة بدير مواس والوحدة المحلية بمركز ومدينة دير مواس.

وفى مركز أبوقرقاص تم تعقيم شارع أبوالمجد مفتاح وكنيسة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك ومدخل القرية والوحدة المحلية ونقطة الشرطة بقرية بنى عبيد، بالتعاون بين فرع الشركة بأبو قرقاص والوحدة المحلية بمركز ومدينة أبوقرقاص.

كما شهد مركز سمالوط تعقيم عدد من الأماكن، منها شارع ناصر وشارع التجارة ومستشفى اليوم الواحد ومركز الشرطة ومجلس المدينة وأرض أبو سيدهم ومسجد المعهد الدينى ومسجد الشريعى ومسجد الزهراء، بالتعاون بين فرع الشركة سمالوط والوحدة المحلية بمركز ومدينة سمالوط.

أما فيما يخص مركز مغاغة فقد تم تعقيم شارع السلام وشارع طه حسين وشارع الزهور وشارع البحر، بالتعاون بين فرع الشركة بمغاغة والوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة.