شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد الغني يُعلق على رفض البعض دفن متوفين بكورونا بـ«فيديو كلب وقطة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر الكابتن مجدي عبدالغني، لاعب منتخب مصر السابق، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، للتعليق على ظاهرة رفض بعض القرى دفن المتوفيين بفيروس كورونا الجديد «كوفيد 19». وعلق عبدالغني على الفيديو: «بخصوص ظاهرة رفض دفن المتوفيين بالكورونا في بعض القرى، ملقتش مقطع معبر أنسب من ده للأسف الشديد!!». يذكر ان أهالى قرية «شبرا البهو» تجمهروا أمام المقابر ومنعوا دخول الإسعاف الذي يحمل جثمان الطبيبة المتوفية اثر اصابتها بفيروس كورونا، لدفنها بمقابر أسرة زوجها بالقرية بحجة أنها كانت مصابة بالكورونا، وخوفا من نقل العدوى لأهالي القرية.

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