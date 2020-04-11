شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة قصر العيني تتبرع بمستلزمات طبية لمستشفيات جامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن تبرع مؤسسة قصر العيني لدعم الطواريء، وهي مؤسسة خيرية مسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي، بـ10 أجهزة مساعدة للتنفس؛ ومجموعة من مستلزمات الوقاية للأطقم الطبية بحوالي مليوني جنيه، وذلك لدعم الجامعة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وتوفير الحماية للأطباء والتمريض والعاملين المتعاملين مباشرة مع المرضى بمستشفيات الجامعة.

وأوضح د. فتحي خضير، مساعد رئيس الجامعة لتطوير المستشفيات، أن مستلزمات الوقاية التي تبرعت بها مؤسسة قصر العينى لدعم الطواريء تضمنت توفير 4500 ماسك N95، و10 آلاف ماسك FFP2- FFP3، وألف نظارة واقية، و200 واق للوجه، و2000 بدلة واقية، وألف علبة جوانتي طبي، وألف جوانتي طبي أزرق كم طويل، و10 أجهزة تنفس صناعي باي باب اللا اختراقية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن مؤسسة قصر العينى لدعم الطوارئ، تقوم بدور مهم في دعم مستشفيات جامعة القاهرة والأطقم الطبية، حيث تبرعت قبل ذلك بمجموعة من الأجهزة الطبية بحوالي 13 مليون و750 ألف جنيه لتجهيز قسم الأشعة التشخيصية بمستشفى الطوارئ الجديد.