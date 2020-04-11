شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة أسيوط تنفذ 20 قرار إزالة في القوصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس المهندس ابراهيم سرور، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، حملة مكبرة لازالة التعديات على الاراضى الزراعية ببندر القوصية وتم تنفيذ 20 حالة إزالة بإجمالي مساحة 16 قيراط و12 سهما، باحواض «يوسف وسلامة وبين الطرق وعمرو» بمشاركة معدات مركز القوصية بالتعاون مع المهندسة هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية على ان تستمر الحملات بجميع قرى المحافظة.

وقال المهندس ابراهيم سرور، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، في بيان، السبت، إنه خلال لقائه باللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبحضور المهندس على احمد هريدى مدير عام حماية الاراضى بمديرية الزراعة والمهندس مدحت عاطف مدير عام حماية النيل بالرى والمهندس جلال لطفى مفتش نيل اسيوط أكد على ضرورة تفعيل توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الجهود لازالة كافة التعديات واحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية وتنفيذ جميع قرارات الازالة وعدم التهاون في استرداد حق الشعب وتنفيذ القانون.

وشدد اللواء محافظ أسيوط، على تكثيف حملات ازالة مخالفات البناء وجميع التعديات على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة بالقرى والمراكز موجها وكيل وزارة الزراعة وومسئولى حماية النيل لتكثيف الجهود لتنفيذ جميع قرارات الازالة وازالة جميع المخالفات والتعديات في مهدها بالتنسيق مع الاجهزة الامنية وخاصة في ظل قانون الطوارىء وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية وتربح من استغلال ازمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد واحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.