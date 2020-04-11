شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 12 قضية تموينية متنوعة في حملة لمنع جرائم الغش التجاري واحتكار السلع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، بتوجيه حملات تموينية مُكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وإحتكار السلع والمنتجات.

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وأسفرت الحملات عن ضبط 12 قضية تموينية متنوعة، حيث تم ضبط صاحب مخزن منظفات صناعية بدائرة مركز شرطة تلا، لحيازته 20 تنك بلاستيكي معبأة بمادة الكلور، و600 كيلو جرام لحمض السلفونيك، بإجمالي مضبوطات 20.600 طن كلور، وحمض سلفونيك، لاستخدامها في تصنيع المطهرات «بدون ترخيص» وحجبها وتقليل المعروض منها بقصد زيادة أسعارها على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط مالك مصنع لتعبئة «الخل» كائن بدائرة مركز شرطة تلا، لقيامه بإنشاء خط لإنتاج المطهرات الطبية «بدون ترخيص»، وحيازته 500 كيلو جرام «خل»، و500 كيلو جرام مطهرات طبية، و350 لتر لحمض «الخليك» المركز، و4600 ملصق وكرتونة وزجاجات فارغة لتعبئة المنتج النهائي، و840 زجاجة «خل» منتج نهائي، و500 زجاجة مطهرات طبية منتج نهائي، بإجمالي مضبوطات بلغت 1.350 طن خل ومطهرات طبية، و13400 زجاجة مطهرات طبية وخل، بقصد حجبها وتقليل المعروض منها وزيادة أسعارها على جمهور المستهكلين.

كما تم ضبط 10 قضايا بيع مطهرات طبية بأزيد من السعر الرسمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.