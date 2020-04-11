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شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة الإشغالات في حي العرب ببورسعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية ببورسعيد، حملة لإزالة الإشغالات من شارع الروضة في حي العرب، وفتح الطريق أمام المارة، وشارك في الحملة اللواء محمد عامر، المستشار الفني للمحافظة، وعادل عبدالفتاح، رئيس حي العرب.
ونجحت الأجهزة الأمنية في إزالة عدد من كبير من الإشغالات والتعديات بالشارع، مع التنبية بعدم تكرار المخالفات مرة أخرى، وإلا سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، كما قامت أطقم التطهير بتعقيم كافة الأماكن التي تم تنفيذ الإزالة بها.
كان محافظ بورسعيد قد أصدر توجيهاته إلى جميع رؤساء الأحياء، ومدينة بورفؤاد، بالتعامل بحزم مع جميع الإشغالات والتعديات بكافة نطاق الأحياء، وذلك في ضوء الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تقوم بها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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