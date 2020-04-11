شكرا لقرائتكم خبر عن «الغرف التجارية» تعلن عن خصومات 20٪ للأطباء (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس الجاهزة، مبادرة دعم جيش مصر الأبيض من أطباء وصيادلة وأطقم تمريض والعاملين في قطاع الرعاية الصحية، تحت اسم «شكرًا جيش مصر الأبيض».

وأكد حسن خلال تصريحات صحفية، السبت، أنه قرر خصم ٢٠٪ على جميع منتجات الملابس الرجالى والاطفالى والحريمى، لصالح الجيش الأبيض،واسرهم تقديرا لجهودهم الكبيرة، إزاء أزمة كورونا.

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وتابع أن جيش مصر الأبيض، يقومون بدور وطني عظيم، في علاج المصريين من أزمة فيروس كورونا.

كما طالب حسن بضرورة تخفيض ايجارات المحلات، نظرا لان محلات الملابس لا تعمل إلا نحو اربع ساعات فقط يوميًا، وملتزمة بالعمالة ومصاريف التشغيل اليومية، وأوضح ان التجار عليهم التزامات كبيرة تجاه المصانع المنتجة للملابس

وأشار إلى المصانع المصرية يمكنها انتاج الزِّي الطبي الواقي للأطباء وللمستشفيات لكنها تحتاج فقط إلى تصريح بالانتاج من وزارة الصحة، مطالبًا بلقاء عاجل مع الوزارة لعرض دراسة الجدوي ومنح المصانع تراخيص انتاج الواقي الطبي للمستشفيات.