شكرا لقرائتكم خبر عن "المرشدين السياحيين" تتابع مع القوى العاملة إجراءات دعم الأعضاء متضريي كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسن النحلة، النقيب العام للمرشدين السياحيين، إنه خاطب محمد سعفان وزير القوى العاملة، يوم الخميس الماضى، لمتابعة واستعجال إجراءات صرف التعويضات للمرشدين السياحيين، والاطمئنان علي خطوات سير إجراءات، دعم 9300 مرشد سياحى متضرر من أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح النحلة، أنه تلقى إتصالا من مدير مكتب وزير القوى العاملة، والذى أكد بدوره أنه خلال أيام قليلة سيتم صرف التعويضات للجميع، وأن الوزارة تعمل بكل طاقاتها لإدخال البيانات لكل المستحقين، حيث سيتم الصرف للمرشدين وللعاملين فى قطاعات كثيرة، موجها الشكر لوزير القوى العاملة، ومديري مكتبه على الاهتمام بمطالب المرشدين السياحيين، وتفاعلهم معها وسرعة الرد على مخاطبات النقابة.

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وكان قد التقى حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، سامى عبد الهادى، وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي، ورئيس صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لبحث تأجيل دفع التأمينات لحين زوال الأزمة وعودة السياحة دون توقيع أي غرامات علي المرشدين، واسقاط غرامات التأخير عن الاقساط المستحقة من 2011 حتي اليوم، وإعادة توصيف المرشد السياحي بشكل صحيح في القانون، بأنه مرشد حر يعمل بأجر لدي الغير ولدي نفسه، وليس صاحب عمل، ورفع اي أعباء يعاني منها المرشدين السياحيين جراء توصيفهم في قانون التأمينات الاجتماعية أصحاب عمل، مثل الحرمان من بطاقة التموين، وعدم استحقاق المرشدة لمعاش والدها وما ترتب من قوانين الضرائب .

كما طالبت نقابة المرشدين السياحيين، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لضم المرشدين السياحيين لمشروع التأمين الصحى الشامل، مراعاة لتوقف أعمالهم، ودخلهم، بالتزامن مع عدم وجود تأمين صحي لهم، وخاطبت وزارة المالية لبحث توفير الدعم المادي المناسب للمرشدين وأسرهم، وإعفاء المرشدين السياحيين من إقرارات القيمة المضافة لحين عودة، السياحة أو تعديل القانون لإعفائهم تماما من هذا القانون.