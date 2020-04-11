شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات تعمل بمحاكم الاستئناف رغم قرار تأجيل القضايا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأجيل نظر جميع الجلسات حتى 16 أبريل المقبل كان هذا آخر قرار اتخذته محكمة استئناف القاهرة بشأن العمل بها ، لكن يظل هناك عدد من الخدمات تقدم بالمحكمة ، حيث إن العمل الإدارى مستمر بنسب حضور معينة من الموظفين تطبيقا للقرار السابق لمجلس الوزراء بتخفيض عدد الموظفين.

أبرز الخدمات التى تقدم بمحاكم الاستئناف حاليا ، حق إقامة أو رفع دعوى جديدة ، وكذا حق المتقاضين ووكلائهم في الطعن على الأحكام في المواعيد المقررة قانونا.

أيضا من الخدمات المتاحة بمحاكم الاستئناف ، إصدار شهادت لذوي الشأن من المحكمة أو إيه أوراق رسمية.

هناك أيضا قرارات تجديد الحبس فهى تعمل ، حيث تم تشكيل دائرتين بكل من مقر المحكمة ومأمورياتها تتولي نظر تجديد الحبس احداهما في النصف الأول والأخري في النصف الثاني سيصدر بها قرار لاحق.

وأصدر رئيس المحكمة المستشار بدرى عبد الفتاح قرارا بتأجيل الجلسات بالمحكمة حتى ١٦ أبريل المقبل، وذلك تجنبا للزحام ولتقليل فرص العدوى بسبب فيروس كورونا ، حيث تم التراجع عن القرار السابق بعودة العمل بالمحكمة ٤ ابريل ، وقرر تأجيل الجلسات حتى 16 أبريل الجارى

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كانت محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله عصر، قررت تأجيل جلسات المحكمة بداية من 31 مارس حتى 15 أبريل الجارى، مؤكدة على استمرار العمل إداريا خلال تلك الفترة.

واتخذت محكمة استئناف القاهرة عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من بينها ، يستمر القضاة فى الحضور طوال أيام جلساتهم المحددة، على أن يقوم رؤساء الدوائر بتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والأسرة والجنائية المنظورة أمام دوائرها إداريًا، وتحديد جلسات أخرى مناسبة، تجنبًا لحضور و تزاحم المتقاضين، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية فى هذه المرحلة بسبب فيروس كورونا.

ومد أجل القضايا المحجوزة للحكم للشهر القادم بذات الدور أى فى ذات الأسبوع الذى تعمل به الداوائر الشهر القادم.

تأتى هذه القرارات تماشيا مع قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بحظر التحرك للمواطنين لمدة 15 يومًا من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، إضافة إلى الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وفي سبيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).