بعثة مصر فى جنيف تشارك بندوة حول تداعيات جائحة كورونا على الدول الإفريقية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف بندوة عبر الإنترنت حول التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، على القارة الإفريقية وكيفية احتوائها، وذلك بمشاركة سكرتير عام الأونكتاد ونائب مدير عام منظمة التجارة العالمية والمديرة التنفيذية بالإنابة لمركز التجارة العالمي والمدير التنفيذي لمركز الجنوب في جنيف بالإضافة لعدد كبير من السفراء وخبراء الدول الإفريقية الأعضاء بالمنظمة.

وتناول السفير علاء يوسف المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف خلال الندوة الإجراءات التي يمكن للدول الأفريقية اتخاذها في هذه المرحلة للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة ، ومنها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي والمضي قدماً في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية التي من شأنها تعزيز التجارة البينية وتخفيف حدة التداعيات الاقتصادية للأزمة على الدول الإفريقية.

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وأشار السفير علاء يوسف إلى ضرورة النظر في إعفاء الدول الأفريقية من دفع فوائد ديونها سواء في الإطار متعدد الأطراف أو على المستوى الثنائي ؛ بهدف توفير السيولة وحيز السياسات المالية اللازمين لتعاطى حكومات الدول الإفريقية مع تداعيات الأزمة.

وتطرقت الندوة أيضاً إلى موضوعات تبرز أهميتها في ضوء الأزمة الراهنة ومنها ما يُعرف بـ"اقتصاديات الملكية الفكرية" بالإضافة إلى مناقشة سبل تنسيق الجهود الدولية لدعم الدول الأكثر تضرراً بالجائحة، وتحديث القاعدة الصناعية لهذه الدول لتنمية اقتصاداتها مستقبلاً.