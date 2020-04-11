شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طلاب المدارس يقدمون أغنية "خليك مكانك" للتوعية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت الإدارة المركزية للأنشطة التربوية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أغنية بعنوان "خليك مكانك" للتوعية من خطورة فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه، حيث قدم عدد من الطلاب وهم " ريم ماهر ومريم باسم وشادى هيثم وشيرى محمود فقرات الأغنية، تحت إشراف الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة التربوية.
كما أطلقت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية مسابقة للطلاب خلال تواجدهم فى منازلهم بعنوان " موهبتى سر تميزى" يشارك فيها الطلاب بمواهبهم المختلفة لتنميتها وأيضا فى إطار دعم المواهب وتفعيل الأنشطة الطلابية خارج المدرسة.
وكانت الحكومة قررت وقف الدراسة منتصف مارس الماضى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما أعلنت التربية والتعليم، عن خطة التعلم عن بعد واعتماد خطة الامتحانات خلال الترم الثانى متمثلة فى تقديم الطلاب مشاريع أبحاث يتم تقييمها من قبل المعلمين على مستوى الجمهورية بدون درجات.
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن جدول المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والذي يعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية.
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