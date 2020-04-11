التضامن: 1.5 مليون جنيه دعما للأسر الأكثر احتياجا لمواجهة أزمة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى بتكثيف الجهود لرعاية عملاء التكافل الاجتماعى والتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا فى مواجهة أزمة كورونا وتداعياته، حيث قامت المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى التابعة للوزارة بتقديم مليون و500 ألف جنيه كمساعدات نقدية استثنائية عاجلة لما يقرب من 7000 مستفيد على مستوى القاهرة الكبرى من مستفيدى التكافل الاجتماعى من الأسر الأشد احتياجا لدعم تلك الأسر فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد. Advertisements وتم تقديم تلك المساعدات العاجلة عبر بطاقات ميزة بالتعاون مع بنك مصر وذلك تيسيرا على عملاء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى كما قامت المؤسسة فى اطار دورها التكافلى بتقديم مليون و378 ألف جنيه كتعويضات للمضارين من أحدث السيول بمنطقه عزبة الزرايب بمدينة 15مايو. وتهدف المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى إلى تغطية جميع الفئات التى لا ينطبق عليها قانون الضمان الأجتماعى والتأمين الصحى، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها التى تتمثل فى المساعدة المالية لحالات الأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر معدومى ومحدودى الدخل، كذلك الحالات الملحة وغيرها، ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.

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