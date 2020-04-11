شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظة الجيزة تبدأ حملة تعقيم مكبرة بمشاركة 14 سيارة مجهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت محافظة الجيزة حملة تطهير وتعقيم لشوارع المحافظة، من بينها شوارع قرية المعتمدية بكرداسة التى تم فرض الحجر الصحى عليها منذ الأربعاء الماضي، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشرف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على أعمال الحملة المستمرة على مدار اليوم، لتعقيم شوارع بولاق وامبابة وجنوب الجيزة وحي شمال والعمرانية وأحياء مدينة الجيزة، بمشاركة اكثر من 14 سيارة مجهزة لتعقيم الشوارع.

وكان أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم الإنتهاء من رش وتطهير وتعقيم 710 منشأة بمراكز ومدن كرداسة وأبو النمرس وأطفيح وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى .

و أشار محافظ الجيزة إلى أن المنشآت التى تم تطهيرها وتعقيمها شملت الأماكن الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامة وعدداً من مقار مكاتب البريد والبنوك والمساجد والكنائس وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا .

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وأضاف المحافظ أن مجهودات التطهير والتعقيم التى تمت شملت 365 منشأة بمدينة كرداسة و 180 منشأة بمركز أبو النمرس و 165 منشأة بمركز أطفيح مشيراً أن مجهودات التطهير والتعقيم مستمرة بكافة قطاعات المحافظة وبمتابعة يومية حفاظا ًعلى سلامة المواطنين .

وفى نفس الإطار أعلنت محافظة الجيزة أنه فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد وحرصاً علي سلامه المواطنين تم تنفيذ حجرا صحياً علي قرية المعتمدية التابعة لمركز كرداسة إعتباراً من يوم 7 / 4 /2020 بناءاً علي التعليمات الواردة من وزارة الصحة ولمدة أربعة عشر يوماً حفاظا عليهم وذويهم .

وتؤكد محافظة الجيزة علي إتخاذ عدداً من الإجراءات لتسهيل سبل المعيشة لأهالي القرية وتشمل توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة وأيضاً البان أطفال للمنازل وتوفير سيارات إسعاف لنقل أي حالات مرضية حرجة إلى المستشفيات فضلاً عن توفير متطوعين من داخل القرية لتقديم الخدمات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة .